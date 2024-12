Zubeldía crava São Paulo campeão da Libertadores: 'Estou convencido'

O técnico Luis Zubeldía está otimista para a próxima temporada do São Paulo. O principal objetivo da equipe em 2025 é a Copa Libertadores. O time tricolor já garantiu um lugar na fase de grupos do torneio continental.

Zubeldía ainda foi questionado se teve a possibilidade de deixar o São Paulo ao longo da temporada. O técnico admitiu que recebeu sondagens. "Veio a seleção do Equador e uma outra equipe importante, mas meu dever, meu compromisso é com o São Paulo. Eu disse ao Belmonte (diretor de futebol), ao Rui e a todos: 'Pode vir o Real Madrid que não vou'. Por minha decisão, não posso causar um dano ao São Paulo. Sou comprometido, me jogo no projeto", complementou.