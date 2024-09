Todos os voos Notícia

Agência Nacional de Aviação Civil interdita os aeroportos de Canela e de Torres

Transferência de gestão dos aeródromos do Estado para a Infraero foi oficializada no início do mês, mas ainda está em período de transição. Conforme a Anac, medida será revista após correção das irregularidades

16/09/2024 - 14h28min Atualizada em 16/09/2024 - 14h52min