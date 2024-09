Enquanto se negociava o repasse dos aeroportos de Torres e Canela do governo gaúcho à Infraero, empresa pública federal, se alinhavava o interesse das companhias aéreas em operar nos terminais. Sem isso, não adianta investir e aumentar pista. Além de ajudar na malha aérea com o Salgado Filho fechado, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, quer mais alternativas para voos no Rio Grande do Sul.