As obras de revitalização do Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul, estão em andamento. Em nota publicada pela prefeitura nesta quarta-feira (5), o órgão afirmou que as ordens de início dos trabalhos foram assinadas na última semana. A obra, dividida em cinco lotes para facilitar a participação das empresas depois da rescisão do contrato com a vencedora da primeira licitação, tem custo total de R$ 7.725.489,47. Desse valor, R$ 3,5 milhões serão pagos com recursos disponibilizados pelo Programa Avançar no Turismo, do governo do Estado.