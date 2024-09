O mês de outubro na Serra deve ter variações nas temperaturas e dias de chuva dentro da média, segundo a Climatempo. As condições climáticas, típicas da primavera, prometem um equilíbrio entre os dias ensolarados e frios, com instabilidades próprias da estação. Ao longo do mês, com a diminuição da chuva, o frio deve se afastar de forma gradativa e dar espaço para os dias mais quentes.