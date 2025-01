Com festivais enogastronômicos, jantar sob as estrelas e maratona do vinho, o Bento em Vindima começa no dia 11 de janeiro

A época de colheita das uvas será celebrada com farta programação em Bento Gonçalves. O Bento em Vindima abre no dia 11 de janeiro, sábado, com festividades voltadas à enogastronomia, música, danças típicas, exposições artísticas, entre outros. As atrações seguem até o dia 23 de março, na zona urbana e nas rotas turísticas do município.