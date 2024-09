Para comandar uma cidade, o prefeito precisa do seu vice-prefeito. Nas eleições de 2024, Caxias do Sul tem quatro candidatos a prefeito e seus respectivos vices são: Alceu Barbosa Velho (PDT), vice da Denise Pessôa (PT); Edson Néspolo (União Brasil), vice de Adiló Didomenico (PSDB); Gladis Frizzo (PP), vice do Maurício Scalco (PL); e Michel Pillonetto (PSD), vice do Felipe Gremelmaier (MDB).