Para festejar os 10 anos de sua estreia, volta a cartaz nos cinemas nesta quinta-feira (28) Relatos Selvagens (Relatos Salvajes, 2014), filme argentino que concorreu ao Oscar internacional e recebeu no Festival de Havana os prêmios de melhor direção, para Damián Szifron, e melhor edição, dividido entre o cineasta e Paolo Barbieri Carrera. Szifron (que depois assinaria o muito bom policial Sede Assassina) também é um dos coautores do roteiro, ao lado de Julian Loyola e Germán Servidio. Em Porto Alegre, as sessões serão apenas no GNC Moinhos, às 21h55min.