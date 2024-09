Está previsto para entrar no menu da plataforma Max nesta sexta-feira (27) Sede Assassina (To Catch a Killer, 2023), o primeiro filme feito na América do Norte pelo diretor argentino Damián Szifron, o mesmo de Relatos Selvagens (2014). Também foi seu primeiro longa-metragem desde a comédia macabra que concorreu ao Oscar internacional, ganhou da Academia Britânica o Bafta de produção em língua não inglesa e tornou-se um fenômeno de público — na capital gaúcha, por exemplo, virou o recordista de semanas em exibição (37) no saudoso Cine Guion.