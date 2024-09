A melhor série de todos os tempos

Os fãs de Família Soprano (The Sopranos, 1999-2007) ganharam um baita presente no aniversário de 25 anos da melhor série de todos os tempos: a plataforma Max lançou neste mês o documentário em duas partes Um dos Nossos, protagonizado por David Chase, criador da obra vencedora de 21 troféus no Emmy, incluindo dois de seriado dramático (2004 e 2007), três de ator (James Gandolfini, em 2000, 2001 e 2003) e três de atriz (Edie Falco, em 1999, 2001 e 2003). Na prateleira de conquistas, também há cinco Globos de Ouro, oito prêmios do Sindicato dos Atores dos EUA e a escolha pelo Sindicato dos Roteiristas, em 2013, como a mais bem escrita da história, à frente dos clássicos Além da Imaginação (1959-1964) e Seinfeld (1989-1998).