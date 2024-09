Neste sábado, 21 de setembro, fãs de todo o mundo celebram o Batman Day, uma data marqueteira inventada pela DC Comics em 2014, ano do 75º aniversário do personagem criado pelo desenhista Bob Kane e pelo roteirista Bill Finger. No Brasil, a comemoração inclui o relançamento nos cinemas, nesta quinta-feira (19), de dois filmes do Homem-Morcego: o primeiro do diretor Tim Burton, que estreou em 1989 e que, em Porto Alegre, pode ser visto no GNC Praia de Belas, às 14h, e o primeiro do cineasta Matt Reeves, que saiu em 2022 e tem sessões no Cineflix Total, às 21h10min, no Cinemark Barra, às 14h30min.