Os 30 anos do filme que fez sucesso por causa do Paulo Sant'Ana

Estamos no mês do aniversário de 30 anos de Um Sonho de Liberdade (The Shawshank Redemption), que foi exibido pela primeira vez em 10 de setembro de 1994, no Festival de Toronto, no Canadá, e estreou no circuito comercial dos Estados Unidos 13 dias depois. Disponível na plataforma Max e para aluguel digital em Apple TV, Google Play e YouTube, o longa-metragem concorreu ao Oscar em sete categorias: melhor filme, ator (Morgan Freeman, que a partir de então passou a ser costumeiramente escalado como narrador), roteiro adaptado (pelo diretor Frank Darabont a partir de um conto de Stephen King), fotografia (o mestre Roger Deakins), edição (Richard Francis-Bruce), música original (Thomas Newman) e som.