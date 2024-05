Nesta terça-feira, 21 de maio, o mundo do cinema comemora a primeira exibição de um filme icônico tanto de seu diretor, o estadunidense Quentin Tarantino, quanto de sua época, os anos 1990: Pulp Fiction (1994), que no Brasil ganhou o desnecessário subtítulo Tempo de Violência e atualmente está disponível na Netflix e no canal Telecine do Amazon Prime Video e do Globoplay.