Ninguém subiu mais vezes ao palco do Peacock Theater, em Los Angeles, na noite de domingo (15) do que Richard Gadd. Individualmente, ele foi o grande vencedor da 76ª edição do Emmy, o principal prêmio da TV e do streaming nos Estados Unidos. Por Bebê Rena (Baby Reindeer, 2024), o escocês de 35 anos — devidamente trajado com um kilt, traje típico de seu país — recebeu três troféus concedidos pela Academia de Artes & Ciências Televisivas: melhor minissérie (ele é um dos produtores executivos), melhor ator e melhor roteiro. A produção disponível na Netflix ganhou ainda nas categorias de atriz coadjuvante (Jessica Gunning), edição (Peter Oliver e Benjamin Garsten) e escolha de elenco (Nina Gold e Martin Ware).