O filme com o melhor plot twist do ano

Faça como eu fiz: vá ao cinema para ver Pisque Duas Vezes (Blink Twice, 2024) sem saber muito mais do que os horários de exibição. Aliás, se quiser, pode até parar por aqui a leitura, para retomar depois de assistir ao primeiro longa-metragem dirigido pela atriz, modelo e cantora estadunidense Zoë Kravitz, 35 anos, filha do astro do rock Lenny Kravitz e de Lisa Bonet, a eterna Epiphany Proudfoot de Coração Satânico (1987). Evite o trailer, para não correr o risco de ser exposto compulsoriamente a alguma informação ou cena crucial. E espero que você nem tenha visto o importante, mas revelador aviso de gatilho distribuído em redes sociais pelo Amazon MGM Studios: este é um filme de suspense que cresce muito — e perturba muito — quando finalmente entendemos o que está acontecendo. Por enquanto, é o grande plot twist de 2024.