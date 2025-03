Com retorno dos selecionáveis, Grêmio entra na reta final de preparação para estreia no Brasileirão 

Aravena (C) é um dos três jogadores que voltaram aos treinos após as datas Fifa. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros ganhou reforços, na manhã desta quinta-feira (27), na preparação do Grêmio para a estreia no Brasileirão. Após serem ausências nos treinamentos que ocorreram dentro do período de data Fifa, os selecionáveis Villasanti, Aravena e Cristian Olivera retomaram suas atividades no CT Luiz Carvalho. Antes, eles foram convocados por Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente.

Os três jogadores participaram normalmente da atividade que ocorreu no CT gremista e, com isso, ficam à disposição de Quinteros para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado (29), na Arena. A expectativa é de que o paraguaio Villasanti e o uruguaio Cristian Oliveira confirmem suas titularidades. O chileno Aravena deve ficar como opção no banco de reservas.

Possibilidade de manutenção do time do Gauchão

Quinteros adota certo mistério com relação ao time que estará em campo na estreia do Brasileirão. Existe a possibilidade do treinador manter a base do time que terminou jogando o Gauchão. Um esquema com três volantes, portanto, não pode ser descartado.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo.

Tricolor e Galo jogam neste sábado, às 18h30, na Arena. A partida marca a estreia das equipes no Brasileirão 2025.