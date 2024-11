"Moana 2" é um filme muito bonito, mas totalmente esquecível

Em cartaz a partir desta quinta-feira (28) nos cinemas, Moana 2 (2024) é a continuação de Moana: Um Mar de Aventuras (2016), que concorreu ao Oscar nas categorias de melhor longa de animação e canção original (How Far I'll Go, composta por Lin-Manuel Miranda), arrecadou US$ 643,3 milhões (está longe de ser um dos campeões de bilheteria do gênero) e trouxe a primeira princesa Disney a rejeitar efusivamente esse rótulo. Determinada e corajosa, a jovem nativa das ilhas da Polinésia, na Oceania, não tem par romântico e insiste em dizer que é uma guerreira.