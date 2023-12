A Tela Quente desta segunda-feira (25), às 22h25min, na RBS TV, exibe Frozen II (2019), 13ª maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 1,45 bilhão. Talvez esse sucesso seja explicado mais pela memória do público, ávido por reencontrar as irmãs Elsa e Anna, do que pelo conteúdo do segundo filme, que, apesar de ser visualmente fascinante, empalidece na comparação com a animação original, de 2013.