Lançado pelo Amazon Prime Video, O Natal do Pequeno Batman (Merry Little Batman, 2023) prova que, no meio de tantos filmes natalinos que lotam as plataformas de streaming nesta época do ano, de vez em quando surge um que não tem gosto de panetone velho — caso, por exemplo, de Trocados (2023). Esta comédia da Netflix estrelada por Jennifer Garner e Ed Helms é sobre uma família que, no dia mais importante da vida dos pais e dos filhos, troca de corpos. A situação já havia sido bastante explorada por títulos como Sexta-Feira Muito Louca (2003), De Repente 30 (2004, com a própria Garner), Se Eu Fosse Você (2006), Eu Queria Ter a sua Vida (2011), 17 Outra Vez (2017) e Vice-Versa (2020). A única piada mais ou menos nova é que o bebê muda de lugar com o cachorro, mas os efeitos de computação gráfica são toscos para além do engraçado.