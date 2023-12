Desde segunda-feira (11) e pelo menos até esta quarta (13), os dois filmes mais vistos na Netflix são, pela ordem, O Mundo Depois de Nós (Leave the World Behind, 2023) e Tempo (Old, 2021). A proximidade não se restringe ao ranking da plataforma de streaming: há semelhanças entre os enredos, os personagens e até nos desfechos.