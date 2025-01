A selvageria e a loucura de Carter foram muito bem ensaiadas em A Vilã, que já começa em ritmo alucinante. Até demora um pouquinho para entendermos o que está acontecendo, pois a câmera assume o ponto de vista de uma pessoa que invadiu um lugar e passa a matar todo mundo que encontra pela frente, ora com arma de fogo, ora com uma faca, ora com o que estiver à mão — ou as próprias mãos. Sim, se ainda não ficou claro, convém avisar que A Vilã tem altas doses de violência, mas é tudo de mentirinha, como em um videogame. Aliás, vem de jogos como Call of Duty e Counter-Strike o estilo primeira pessoa dessa abertura em plano-sequência, que também remete a filmes como Oldboy (2003) — a matança no corredor parece ser uma homenagem a esse clássico sul-coreano sobre vingança.