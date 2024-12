Carol Santiago revela desejo de ser mãe e fala sobre provas em Los Angeles 2028: "A ideia era parar após Paris"

— A ideia era parar após Paris, porque eu queria muito ser mãe, já estava ficando tarde e eu fiquei com muito medo de não conseguir. Mas a comissão técnica me abordou e me disseram "Carol, você tem muita condição de ser melhor do que você foi aqui". É aproveitar um programa mais reduzido, focando no crawl e no costas. A ideia seria fazer os 50m e 100m livre, os 100m costas e ajudar o revezamento do Brasil, se for o caso — disse, explicando o que fez para adiar o sonho de engravidar: