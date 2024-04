A cerimônia promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para marcar os 100 dias para a abertura dos Jogos de Paris chegou ao fim com polêmica. Durante o evento, o diretor de marketing Gustavo Herbetta apresentou diversos movimentos que estão sendo feitos pela organização com o objetivo de ampliar o engajamento nas redes sociais e atender um outro público. Dessa forma, nomes como Larissa Manoela e Wesley Safadão foram anunciados como os nove — agora oito — padrinhos do Time Brasil. Segundo Herbetta "para furar a bolha do esporte".