Timbaúba dos Batistas fica a 282 km de Natal e é uma das menos populosas do Rio Grande do Norte. Mas esse pequeno município ganhará o mundo em 26 de julho. Nesta data, em Paris, acontecerá a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos e o desfile dos atletas será em barcos que percorrerão o Rio Sena. Os brasileiros, cerca de 300 em Paris, carregarão a tradição dos bordados do Seridó, região 28 municípios potiguares e outros 26 da Paraíba.