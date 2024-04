Nesta quarta (17), o mundo comemora a marca de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. A Cerimônia de Abertura, marcada para o Rio Sena, será em 26 de julho, às 14h30min (de Brasília). Delegações de mais de 200 países participarão do maior megaevento esportivo e o Brasil chega com expectativas de bater seus recordes de medalhas, 21 em Tóquio, e de ouros, sete no Rio de Janeiro em 2016 e igual número no Japão em 2021.