O Brasil tem 187 vagas garantidas em 32 modalidades para Paris. Os Jogos serão disputados de 26 de julho a 11 de agosto. Mas até lá muitos atletas ainda irão participar de torneios classificatórios, os pré-olímpicos, bem como disputarão seletivas nacionais e seguirão em busca de tempos, índices e pontos em rankings de qualificação. A projeção do Comitê Olímpico do Brasil COB) é ter uma delegação com cerca de 330 atletas na França.