Galvão Bueno estará de volta à Globo. O narrador, que foi a voz do esporte e se desligou da área na emissora em 2023, será apresentador de uma série de programas direto de Paris, sede dos Jogos Olímpicos 2024. O projeto envolve entrevistas com grandes nomes do esporte e reportagens sobre comportamento, cultura e gastronomia da capital francesa.