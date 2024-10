O esporte do Rio Grande do Sul sofreu uma grande derrota na semana que passou. Sem obter patrocínios que cobrissem custos de R$ 1 milhão de reais para confirmar sua participação na Superliga B masculina de vôlei, que terá início em dezembro, a Sogipa se viu obrigada a renunciar a vaga conquistada em quadra com o título do Grupo Sul da Superliga C.