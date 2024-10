Pelotas ainda chora a perda de seus filhos. As mortes de sete atletas e do coordenador técnico do projeto Remar Para o Futuro e do motorista da van que os trazia do Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado em São Paulo, além de trágica reacende um debate: o apoio ao esporte. Entenda-se aqui o que não é futebol.