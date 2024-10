Entrevista Notícia

"Quando saí daquela van, já sabia que ia ser só eu", diz atleta de Pelotas que sobreviveu a acidente com nove mortos no Paraná

João Pedro Milgarejo, 17 anos, chegou a ser encaminhado a um hospital, com poucas escoriações, e recebeu alta na segunda-feira. Ele já está no município do sul do RS, onde pretende comparecer ao velório coletivo previsto para a tarde desta terça

22/10/2024 - 11h26min Atualizada em 22/10/2024 - 11h43min