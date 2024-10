O trágico acidente ocorrido na noite de domingo (20) entre uma van e uma carreta, no Paraná, provocou a morte do coordenador de um projeto social e de sete adolescentes — com idades entre 15 e 19 anos — fortemente unidos por uma paixão em comum: a prática esportiva. A colisão também vitimou o motorista da van em que estava o grupo gaúcho.