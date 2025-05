O brasileiro João Fonseca estreia nesta quinta-feira (8) no Masters 1000 de Roma. O adversário é o húngaro Fabian Marozsan, número 61 do ranking mundial.

Acompanhe a partida em tempo real:

Quem é Fabian Marozsan?

Ex-número 36 do ranking mundial da ATP em maio do ano passado e ainda sem um título no circuito. Este é Fabian Marozsan, tenista húngaro de 25 anos, atual 61º do mundo, e que será o primeiro rival do brasileiro João Fonseca no Masters 1000 de Roma.