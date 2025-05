Idosa morre atropelada na RS-287 em Candelária

Uma idosa morreu atropelada na RS-287 na noite desta terça-feira (6) em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caso foi registrado às 22h35min, no quilômetro 142 da rodovia.

De acordo com a ocorrência registrada pelo CRBM, a vítima, que não teve identidade divulgada, invadiu a pista em uma área escura da rodovia.

Ela foi atingida primeiro por um caminhão VW 24.280 emplacado em São José do Hortêncio, no Vale do Caí, e, na sequência, por um segundo caminhão que vinha logo atrás.

Leia Mais Homem morre atropelado na RS-239, em Sapiranga

Os veículos trafegavam no sentido Candelária-Vale do Sol, em direção à região central do Estado.