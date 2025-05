Dois homens morrem em colisão de moto contra poste em Charqueadas

Dois homens morreram na manhã desta quarta-feira (7) após colidirem em um poste com uma moto, em Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O acidente aconteceu por volta das 4h30min na Avenida Cruz de Malta , na altura do número 1.700. Segundo a Brigada Militar, as vítimas tinham 33 e 37 anos.

Equipes do Samu e dos Bombeiros foram acionadas, mas os dois homens morreram no local.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A perícia foi acionada e as circunstâncias do acidente vão ser apuradas pela Polícia Civil.