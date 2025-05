Acidente envolvendo três veículos causa bloqueio na RS-135 em Sertão

Um acidente envolvendo três veículos causou bloqueio na RS-135 , em Sertão , no norte gaúcho, nesta quarta-feira (7). Os veículos são um Gol , Strada e Creta .

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu por volta das 14h30min no km 45 da rodovia.

Um dos veículos invadiu a pista contrária e acertou dois carros que trafegavam no sentido oposto.

Os ocupantes do Gol e da Strada ficaram presos nas ferragens e tiveram que ser removidos com ajuda do Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas.