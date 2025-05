Acidente entre carro e dois caminhões causa uma morte na RS-135, em Coxilha

Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito no km 9 da RS-135 , em Coxilha , no norte gaúcho. Ele foi identificado como Diones Pinto Gobeti .

A colisão envolveu um carro e dois caminhões por volta das 16h30min desta quarta-feira (7). Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um caminhão seguia na rodovia no sentido Coxilha a Passo Fundo quando, por motivos desconhecidos, cortou a frente de um segundo caminhão e de um automóvel que seguiam na pista contrária.

Diones era motorista do veículo Ônix e morreu no local. Os condutores dos dois caminhões foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo para atendimento médico. O trânsito foi liberado após sete horas de bloqueio , por volta de 23h.

Este é o segundo acidente ocorrido na RS-135, no trecho entre Passo Fundo e Getúlio Vargas, na tarde desta quarta-feira (7). O primeiro foi por volta das 14h30min e envolveu três veículos, causando o bloqueio total do trecho em Sertão. As vítimas tiveram ferimentos leves.