Acidente na BR-116 deixa uma pessoa morta e quatro feridas em Barra do Ribeiro

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (1º), na BR-116, em Barra do Ribeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um veículo Fiat Palio, com placas de Porto Alegre, que saiu da pista e capotou no quilômetro 330.

O Pronto Atendimento Municipal Wilmar Bischoff, de Barra do Ribeiro, informou que foi acionado por volta das 4h. Duas ambulâncias se deslocaram até o local para atender as cinco vítimas — sendo três adultos e duas crianças de nove anos.

No local, as equipes identificaram que uma das vítimas estava presa às ferragens, por isso, solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros. A jovem de 22 anos foi retirada do veículo ainda viva, mas em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital, conforme a PRF.

Os sobreviventes foram atendidos no pronto-atendimento. Duas delas, com ferimentos leves, receberam alta durante a manhã. Mas um adulto e uma criança precisaram ser transferidos para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, para serem avaliados com exames de maior complexidade.