Tragédia na estrada Notícia

O que é o projeto Remar para o Futuro, do qual faziam parte as vítimas de acidente na BR-376

"Não tem financiamento algum", relata o coordenador-geral Fabrício Boscolo sobre a iniciativa de Pelotas. Sete atletas com idades entre 15 e 19 anos faleceram no acidente deste domingo, em Guaratuba, no Paraná

21/10/2024 - 11h44min Atualizada em 21/10/2024 - 13h37min