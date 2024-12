Cinco pessoas morrem em acidente enquanto voltavam de formatura no Espírito Santo

Cinco pessoas, sendo três da mesma família, morreram na madrugada deste sábado (21) na rodovia ES-010, em São Mateus, no norte do Espírito Santo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no bairro Guriri às 4h30, quando o Ford Ka branco, onde estavam as vítimas, subiu a calçada para fazer um retorno. Neste momento, o Compass preto que trafegava no sentido do bairro se chocou com o outro veículo.