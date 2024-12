Um acidente envolvendo três veículos deixou 38 mortos no km 285 da BR-116, em Lajinha, no município de Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais (MG). O fato ocorreu às 3h30min deste sábado (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros de MG, a ocorrência envolveu um ônibus, uma carreta que transportava granito e um carro. As informações são do jornal O Globo e do g1.

A colisão teria acontecido porque o pneu do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle da direção, atingindo uma carreta. O carro, que estava atrás do ônibus, acabou colidindo com os outros dois veículos.

O ônibus, que saiu de São Paulo na sexta-feira (20) com destino a Vitória da Conquista (BA), pegou fogo. Até o momento, foram registradas 38 mortes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho foi liberado e segue no sistema pare e siga.

Como foi o acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h para combater o incêndio no ônibus. Os três ocupantes do carro que colidiu com os outros dois veículos conseguiram sair com vida, mas estão gravemente feridos.

Até o momento, acredita-se que o ônibus tinha 45 passageiros. Pelo menos 13 deles saíram com vida e foram encaminhados para hospitais nas proximidades. Os bombeiros conseguiram retirar do local 32 corpos, alguns carbonizados, que estavam presos nas ferragens do ônibus.

— Felizmente, as vítimas do Fiat Argo foram resgatadas com vida. Todavia, tivemos uma grande quantidade de vítimas carbonizadas do ônibus. O Corpo dos Bombeiros retirou 22 corpos do ônibus e ainda há mais vítimas a serem retiradas, tendo em vista que é necessário o apoio de um guincho para que possamos ter acesso a outra parte do ônibus que se encontram mais vítimas — disse o tenente Alonso Vieira Júnior, ao g1, ainda pela manhã, quando o trabalho não havia sido encerrado.

As autoridades consideram o acidente "uma tragédia sem precedentes para a região".

Manifestação do governador de Minas Gerais