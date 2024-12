Atropelamento em mercado de Natal na Alemanha deixa mortos e feridos

Após o atentado, o motorista do carro foi preso pela polícia. Doerthe HEIN / DPA/AFP

Pelo menos 5 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, nesta sexta-feira (20), quando um veículo atropelou frequentadores de uma feira de Natal em Magdeburgo, no norte da Alemanha, informou um porta-voz dos socorristas locais à AFP.

— Acreditamos que foi um atentado — declarou uma porta-voz do Ministério do Interior do estado federado de Saxônia-Anhalt à AFP.

Segundo uma autoridade da região, uma criança pequena morreu.

O motorista do carro foi preso, informou a polícia local. O porta-voz do governo regional Matthias Schuppe e o porta-voz da cidade Michael Reif suspeitam que foi um ato deliberado. O governador Reiner Haseloff está a caminho do local.

— As fotos são terríveis. Minhas informações são de que um carro atropelou os visitantes do mercado de Natal, mas ainda não posso dizer de que direção e a que distância — disse Reif.

Os socorristas detalharam que muitas pessoas ficaram "gravemente feridas" como consequência do atropelamento, no qual esteve envolvido "um veículo".

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, escreveu na rede social X que o ataque "suscita os piores temores".

"Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos a seu lado e juntos com o povo de Magdeburgo. Agradeço aos socorristas nestas horas de angústia", acrescentou.

Testemunhas contaram que o carro foi diretamente para a multidão, em direção à prefeitura. A polícia desta cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, capital de Saxônia-Anhalt, informou no X que uma "grande intervenção" foi realizada no local.

O mercado de Natal estava programado para ficar aberto de 22 de novembro a 29 de dezembro, de acordo com o site oficial. Ele tem cerca de 140 barracas, bem como uma pista de patinação no gelo, uma roda gigante e uma área de recreação infantil.

O canal de televisão NTV mostrou ambulâncias e caminhões dos bombeiros no local do ataque, feridos sendo levados a hospitais e socorristas instalando dispositivos de ajuda para as vítimas.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, pediu recentemente um aumento da vigilância durante os mercados natalinos, mas sem mencionar ameaças concretas.

O serviço de inteligência advertiu que os mercados de Natal eram um "objetivo ideologicamente apropriado para as pessoas motivadas pelo islamismo".

Em dezembro de 2016, a Alemanha foi palco de um violento atentado contra um mercado natalino. Aquele ataque, no centro de Berlim, deixou 12 mortos e foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Parte isolada do mercado mostraram destroços no chão. Doerthe HEIN / DPA/AFP