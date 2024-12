A Assembleia da República de Portugal aprovou, nesta sexta-feira (20), uma modificação na Lei de Estrangeiros (Lei 23/2007) permitindo que cidadãos do Brasil e do Timor Leste solicitem autorização de residência após a entrada no país como turistas. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A nova versão do artigo 75 da Lei de Estrangeiros também traz alteração no prazo de validade dos títulos de residência CPLP, de um para dois anos. Além disso, as autorizações serão emitidas em cartões de plásticos, como os demais documentos de estrangeiros — hoje, são em papel. Isso permitirá que os cartões sejam aceitos em todos os países da União Europeia, o que não ocorre com o título atual.