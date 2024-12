ONU 'desaconselha' retorno em grande escala de refugiados à Síria

A diretora da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Amy Pope, disse nesta terça-feira (17) que a agência da ONU desaconselha o retorno em grande escala de refugiados à Síria antes que a situação se estabilize.

"As pessoas têm o direito de voltar para casa [...] mas não estamos aconselhando um retorno em grande escala [...] O sistema não pode suportar essa afluência", disse Pope à AFP durante uma visita ao Líbano, afirmando que, por enquanto, "enviar as pessoas de volta só desestabilizará ainda mais o país".

De acordo com estimativas da ONU, um milhão de refugiados sírios poderiam retornar ao país entre janeiro e junho de 2025, após a queda de Bashar al Assad por uma coalizão de grupos rebeldes liderados por islamistas radicais, em 8 de dezembro.

Pope acrescentou que "sem investimentos na Síria, [...] devolver as pessoas para lá desestabilizará ainda mais o país e provavelmente criará pressões que incitarão" uma nova onda migratória.

Membros da comunidade muçulmana xiita teriam fugido "não porque estejam realmente ameaçados, mas porque estão preocupados com ameaças potenciais" em um país majoritariamente sunita, acrescentou.

Após a queda de Assad, que afirmava proteger as minorias, as novas autoridades se comprometeram a estabelecer um Estado de direito que respeite todas as confissões.