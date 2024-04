O evento realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para marcar os 100 dias para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris foi em alto estilo. No Morro da Urca, no Rio de Janeiro, com um visual fantástico, os 900 convidados ainda puderam aproveitar parte do trajeto de subida até o Pão de Açúcar para chegar ao local.