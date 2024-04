Do Havaí para o Brasil. De havaiana para brasileira. Foi essa a transição que Tatiana Weston-Webb fez em 2021, quando optou por defender o país da América do Sul nas competições internacionais de surfe. Logo na sequência, já representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando caiu nas oitavas de final no mar de Chiba, região litorânea do Japão.