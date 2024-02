O Conselho Universitário (Consun) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pretende criar um comitê de emergências ou de gestão de riscos para tratar das consequências da falta de energia elétrica ocorrida no Campus do Vale entre segunda (12) e terça-feira (13). O primeiro passo desse processo envolve a solicitação de convocação de plenário, cujo encaminhamento deve ser feito até o início da próxima semana.