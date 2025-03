Vaticano atualiza situação do papa Francisco, que apresenta melhora

Papa Francisco está em seu 26º dia de internação. Andreas SOLARO / AFP

O papa Francisco, que segundo os médicos apresentam melhora, "passou uma noite tranquila", anunciou nesta terça-feira (11) o Vaticano, no 26º dia de sua hospitalização em Roma para tratar uma pneumonia dupla.

No boletim de segunda-feira (10) à noite, os médicos decidiram que o prognóstico deixa de ser reservado, embora o pontífice deva permanecer mais alguns dias no Hospital Gemelli, onde foi internado em 14 de fevereiro por uma bronquite que evoluiu para pneumonia.

"As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, como confirmam as análises de sangue, a objetividade clínica e a boa resposta à terapia farmacológica", afirmou o boletim médico de segunda-feira.

O estado clínico do Papa de 88 anos "segue estável", mas "dada a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado no momento da internação, será necessário continuar a terapia médica farmacológica em ambiente hospitalar por mais alguns dias", acrescentou a nota.

— Trata-se de sinais positivos na evolução da doença, que devem, no entanto, ser recebidos com prudência e cautela, pois a pneumonia ainda não terminou — afirmou uma fonte do Vaticano.

Internado no Hospital Gemelli, em Roma, o sumo pontífice sofreu várias crises respiratórias, a última há sete dias.

Durante a permanência no hospital, o Papa tem trabalhado de forma intermitente e acompanhado as notícias sempre que possível, incluindo as inundações que afetaram seu país natal, a Argentina.

Na segunda-feira, o pontífice expressou sua dor em um telegrama em memória das vítimas:

"Entristecido ao saber do desastre natural que está afetando a região de Bahía Blanca e que causou tantas vítimas e danos materiais".