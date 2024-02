Após permanecer mais de um dia no escuro, o Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) teve sua energia totalmente restabelecida no início da noite de terça-feira (13). Mas o conserto definitivo dos dois cabos subterrâneos, que foram rompidos durante uma obra de escavação da empresa CPFL Energia, deve levar alguns dias, conforme o vice-diretor da Faculdade de Agronomia, Paulo Vitor Dutra.