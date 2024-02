O rompimento de um cabo energizado provoca falta de luz em condomínios de Xangri-Lá, próximo da Estrada do Mar, neste domingo (11). O problema ocorreu ainda na noite de sábado, por volta das 23h, quando um fio se soltou em frente à subestação Atlântida Sul, no quilômetro 19 da RS-389, a Estrada do Mar.