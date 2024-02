Uma jovem foi morta em Xangri-Lá, no Litoral Norte do Estado, na noite de sexta-feira (9). A vítima tinha 13 anos e foi morta por outro adolescente, de 15. Ambos teriam um relacionamento. O caso foi registrado por volta das 22h, segundo a Brigada Militar (BM). O autor foi apreendido em flagrante, em uma casa no bairro Guará.